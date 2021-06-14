Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin sürüsü yaralandı.

Samsun'da park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin sürüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum içesi Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Örnek idaresindeki 55 EJ 921 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki 52 AAH 148 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 52 AAH 148 otomobil de kayarak arkasında park halinde bulunan 07 AIV 632 plakalı otomobile çarptı. Savrulan 55 EJ 921 plakalı otomobil de takla atıp ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Yakup Örnek yaralandı. Yaralı sürücü özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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