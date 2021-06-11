Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobil su kanalına takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobil su kanalına takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım içesi Kıran Mahallesi Korgan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Can Kasırga (24) idaresindeki 06 FT 7995 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp su kanalına ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Can Kasırga, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı