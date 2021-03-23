Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

23.03.2021 23:12 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:19
Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin takla attığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Samsun'da otomobilin takla attığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop karayolu 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Çaylıoğlu idaresindeki 55 EA 116 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Çaylıoğlu 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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