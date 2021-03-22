Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı Ulugazi TOKİ Blokları önünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Can Doğanay idaresindeki 55 ACL 799 plakalı otomobil sola dönüş için manevra yapmak istediği sırada refüj bordur taşına çarparak takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Atağ (20) yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı