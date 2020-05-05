Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
05.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:54

Samsun'da otomobilin bir başka otomobile çarpıp yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin bir başka otomobile çarpıp yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 13.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Evmez idaresindeki 34 UZJ 53 plakalı otomobil önünde seyir eden Salih Çankaya yönetimindeki 55 TK 433 plakalı otomobile çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariye çarptıktan sonra takla attı. Çarpmanın etkisiyle 55 TK 433 plakalı otomobil de refüje çıktı.

Kazada yaralanan otomobil sürüsü Recep Evmez, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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