Samsun'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Samsun'da otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan 55 DP 437 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından ise takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı görerek durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN