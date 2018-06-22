Samsun'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Canik ilçesi Çevre Yolu 200 Evler karşısında meydana geldi.

Edilen bilgiye göre, Ferdi B. idaresindeki otomobil takla attı. Kazada yaralanan Ferdi B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN