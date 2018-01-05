Samsun'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eda V.'nin(36) kullandığı 55 AV 605 plakalı otomobil önce park halindeki bir otomobile çarptı, ardından da yol ortasına takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Eda V., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN