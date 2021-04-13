Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop karayolu 53. kilometresi Osmanbeyli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurullah Akar (21) idaresindeki 55 AAD 508 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki beton aydınlatma direğine çarpıp yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Nurullah Akar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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