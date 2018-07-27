Samsun'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü

Samsun'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü

Samsun'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü

Samsun'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İlker Sahip'in (39) kullandığı 55 LU 502 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolunun 9. kilometresinde, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Sürücü Sahip, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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