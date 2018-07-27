Samsun'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü
Samsun'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Samsun'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlker Sahip'in (39) kullandığı 55 LU 502 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolunun 9. kilometresinde, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Sürücü Sahip, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.