Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Ambarköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Akdağ (47) idaresindeki 55 FA 354 plakalı kamyonet, havanın yağışlı ve zeminin de ıslak olmasından dolayı şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ferhat Akdağ, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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