Samsun'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 1 Yaralı

Samsun'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Kıran mevkisi çevre yolu üzerinde saat 19.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Keten yönetimindeki 05 AAD 201 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Eren Keten 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ile ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN