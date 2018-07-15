Samsun'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Samsun'da otomobil şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 39. kilometresinde Ambarköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mazhar Serdar (67) idaresindeki 55 AB 395 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Mazhar Serdar ile Sakine Serdar (82) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN