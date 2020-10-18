Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

18.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:05
Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde Samsun Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Mete idaresindeki 34 ZNT 08 plakalı Hyundai marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada, Yasemin Çörtük (24) yaralandı. Yaralı kadın Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Yekta Kopan Yasmin Erbil Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Gökhan Gönül Garry Rodrigues Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 11:05:40. #1.15#
title