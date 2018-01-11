Samsun'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gölalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi Arı (69) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Seyfi Arı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN