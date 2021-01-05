Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
05.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:15
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Demirel'in kullandığı 52 ABG 829 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yeğeni Oğuzhan Demirel, 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolda kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek