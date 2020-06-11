Samsun'da otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
11.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:32
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hilmi Toprak (50) idaresindeki 51AG 564 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolu Taşkaracaören Kavşağı mevkisinde refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Meryem (45), Zennur (21) ve Muhammet Can Toprak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA