Samsun'da otomobil orta refüje çıktı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil orta refüje çıktı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil orta refüje çıktı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin refüje çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin refüje çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım içesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza A. idaresindeki 55 ADH 562 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bordür taşlarına çarparak refüje çıktı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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