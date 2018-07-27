Samsun'da Otomobil Kanala Uçtu: 1 Ölü

Samsun'da Otomobil Kanala Uçtu: 1 Ölü

Samsun’da su kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da Otomobil Kanala Uçtu: 1 Ölü

Samsun'da su kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Samsun istikametine seyreden İlker Sahip (39) idaresindeki 55 LU 502 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil, 50 metre sürüklendikten sonra yolun sağında bulunan su kanalına uçtu. Elektrik direğine çarparak duran otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil içerisinde sıkışan İlker Sahip olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen sürücünün cenazesi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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