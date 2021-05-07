Samsun'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da yoldan çıkarak karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkarak karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 39. kilometre Anbarköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan S. idaresindeki 55 ADP 033 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip Musa A. yönetimindeki 55 ACR 242 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Serkan S. (20) ile Sinan M. (26) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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