Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Salih B. idaresindeki 55 KA 443 plakalı kamyonet kavşağa dönerken, aynı istikamette seyir eden Abdullah Y. hakimiyetindeki 52 ABB 865 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonucu otomobilde büyük hasar meydana gelirken kaza sonucu Abdullah Y., Nazlı Y., Salih B. ve Ünzile B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı
Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Benzin istasyonunda otomobil alev topuna döndü, sürücü kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
Benzin istasyonunda otomobil alev topuna döndü, sürücü kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
Otomobil dereye uçtu, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye uçtu, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Demet Akalın Fatma Turgut Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:33:27. #1.16#

title