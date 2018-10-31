Samsun'da Otomobil Irmağa Sürüklendi

Samsun'da otomobil ırmağa sürüklendi

SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ırmağa sürüklendi.

Olay, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Cevdetpaşa Sokak'tan Çiftlik Caddesi'ne giden Çiğdem B.Y. idaresindeki 55 AAT 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp Mert Irmağı'na sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şoka giren 3 kişiyi araçtan çıkardı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi kazayı yara almadan atlatırken, arka koltukta bulunan bir kadın ise hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralanan kadın özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.