Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Haberler » Güncel » Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Haber

Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

23.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:04
Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

'un ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.


Bilal Akça (84) idaresindeki 06 AU 1192 plakalı otomobil, Yeşilada Mahallesi mevkisinde Hüsamettin Güvenç (49) yönetimindeki 59 FT 684 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Güvenç, yanındaki Bekir Akbaş (65), otomobil sürücüsü Akça ile Ayşe Görmez (21) yaralandı.


112 Acil Servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler