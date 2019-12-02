Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kolay Mahallesi Yağmurca sapağında Fazlı Sel'in kullandığı 55 NV 141 plakalı traktör ile Sonat Özcan yönetimindeki 55 ABD 859 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü ile traktördeki Ebrar, Havva ve Saniye Sel yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.