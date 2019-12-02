Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
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Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

'un ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kolay Mahallesi Yağmurca sapağında Fazlı Sel'in kullandığı 55 NV 141 plakalı traktör ile Sonat Özcan yönetimindeki 55 ABD 859 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü ile traktördeki Ebrar, Havva ve Saniye Sel yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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