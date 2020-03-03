Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:17
Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman S. idaresindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralamanın motosiklet sürücüsü Osman S. ile motosiklette bulunan Mahmut Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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