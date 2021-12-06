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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | Yerel

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştıSAMSUN Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

SAMSUN Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan E. idaresindeki 55 ACS 326 plakalı otomobil ile Ahmet K yönetimindeki 55 ACC 305 plakalı 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet K. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri

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