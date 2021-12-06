Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştıSAMSUN Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
SAMSUN (İHA) - Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
SAMSUN Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan E. idaresindeki 55 ACS 326 plakalı otomobil ile Ahmet K yönetimindeki 55 ACC 305 plakalı 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet K. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.