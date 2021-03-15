Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
15.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:45
Samsun'un Atakum İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Suat K. yönetimindeki 55 AFC 164 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Anadolu Bulvarı mevkisinde Fatih Ö'nün kullandığı 55 LK 896 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü