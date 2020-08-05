Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
05.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:22
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık yönüne giden Şahin Sadıkoğlu idaresindeki 06 DM 0360 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde, karşı yönden gelen Kerim Bal'ın kullandığı 55 GP 732 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar bir süre sürüklendi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA