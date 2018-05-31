Samsun'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması soncu 6 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması soncu 6 kişi yaralandı.
Ahmet Cambaz (59) yönetimindeki 55 RB 556 plakalı otomobil, Adatepe kavşağında ile Ali Rıza Ateş'in (32) kullandığı 55 PE 702 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatma Cambaz (57), Şerife Ateş (52), Metin Ateş (25) ile Keziban Ağaç (59) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan sürücülerden Cambaz, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.