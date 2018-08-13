Samsun'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Selim G. (38) idaresindeki 55 RL 575 plakalı kamyonet, otogar ışıkları mevkisinde Sefa S. (25) yönetimindeki 55 RE 005 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Turgut K. (59) ve Selime Ş. (39) yaralandı.
Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.