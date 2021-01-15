Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
15.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:49
Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Lütfullah Akyol'un (57) kullandığı 55 H 0368 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Ereli kavşağında, Arslan Urfalıoğlu (42) idaresindeki 05 ER 164 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi savrulan araçlar refüje çıktı.
Araç içerisinde sıkışan Akyol, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği Kaza Kırım ekibi tarafından çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Mevlüde Özçelik (55) sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu