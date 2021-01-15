Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

15.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:49

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Lütfullah Akyol'un (57) kullandığı 55 H 0368 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Ereli kavşağında, Arslan Urfalıoğlu (42) idaresindeki 05 ER 164 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi savrulan araçlar refüje çıktı.

Araç içerisinde sıkışan Akyol, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği Kaza Kırım ekibi tarafından çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Mevlüde Özçelik (55) sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Erol Bulut Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 20:49:02. #1.15#
title