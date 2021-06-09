Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Esin Karadağ Başçınar idaresindeki 52 EK 997 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Helvacalı Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden Aydın Ayar'ın kullandığı 55 AYR 28 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarında bulunan evin bahçesine devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Hanife Ayar ve Esra Karadağ Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

BARTIN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ CANINI KIL PAYI KURTARDI
BARTIN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ CANINI KIL PAYI KURTARDI
Yaşı küçük, hayalleri büyük! Geçen ay reşit olan genç, mahallesine muhtar oldu
Yaşı küçük, hayalleri büyük! Geçen ay reşit olan genç, mahallesine muhtar oldu
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Atilla Taş Demet Akalın Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:31:17. #1.15#

title