Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Esin Karadağ Başçınar idaresindeki 52 EK 997 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Helvacalı Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden Aydın Ayar'ın kullandığı 55 AYR 28 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarında bulunan evin bahçesine devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Hanife Ayar ve Esra Karadağ Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman