Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

16.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:30
Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda Ordu yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ALU 495 plakalı otomobil, Kavakdibi mevkisinde aynı yöndeki Recep Karkucak'ın kullandığı 55 AAJ 188 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Esra Karkucak ve Enes Sami Karkucak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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