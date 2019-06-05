Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Yakalı'nın kullandığı 55 SA 313 plakalı otomobil, Çatalarmut Mahallesi Barış Bulvarı'ndaki kavşakta, Ahmet Arslan idaresindeki 55 BDY 46 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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