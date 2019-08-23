Samsun'da otomobil ile forklift çarpıştı: 5 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile forkliftin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile forkliftin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Davut Demir (35) idaresindeki 34 TN 7798 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolundaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mücahit Çağlayan'ın (26) kullandığı forkliftle çarpıştı.
Sürücülerle otomobilde bulunan Nafiye (30), Emir Ahmet (4) ve Ömer Halis Demir (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.