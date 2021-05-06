Samsun'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Samsun'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Orhan Yazıcı yönetimindeki 55 ABD 273 cip, Atatürk Bulvarı Körfez Mahallesi'nde, henüz araç sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 55 AFL 262 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Ali Sakoğlu ağır yaralandı.

Yaralı Sakoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan yaralının bulunduğu otomobilin hız ibresinin 140 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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