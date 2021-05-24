Samsun'da otomobil fındık bahçesine takla attı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil fındık bahçesine takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil fındık bahçesine takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp takla atarak fındık bahçesine yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp takla atarak fındık bahçesine yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 62. kilometresi Gündoğdu mevkisinde sabah sabah 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezai Demirden (45) idaresindeki 55 ADD 541 plakalı otomobil Terme'den Çarşamba istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 25 metre sürüklenen otomobil takla atarak fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Sezai Demirden, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil fındık bahçesine takla attı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil fındık bahçesine takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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