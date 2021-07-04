Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin beton direğe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin beton direğe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen Kömpe idaresindeki 55 ABR 960 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan Göktan Kömpe (16), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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