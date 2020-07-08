Samsun'da otomobil devrildi: 5 yaralı Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Aydın Dalkıç'ın (34) kullandığı 06 BZY 612 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin yerinden çıkan motoru yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Arzu (30), Muhammet Efe (9) ve Emir Berk Dalkıç (9) ile Aysel Söyler (51) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA