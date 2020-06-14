Samsun'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
14.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:05
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun yönüne giden Berkan Y. idaresindeki 55 ZB 099 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Helvacalı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Berkan Y. ile araçtaki Ertuğrul Y, Samet T. ve Yusuf Ö. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA