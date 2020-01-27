Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54
Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı

'un ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.S. (24) idaresindeki 55 ABY 505 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Alibeyli Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ş. (22) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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