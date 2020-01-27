Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.S. (24) idaresindeki 55 ABY 505 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Alibeyli Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ş. (22) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.