Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Neşet Yavuzyılmaz idaresindeki 06 BE 472 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Ambarköprü mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Yaşar Sağlam, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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