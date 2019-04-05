Samsun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile şoförü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile şoförü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdinç Odabaş (46) idaresindeki 52 FB 219 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde önce yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna ait bayrak direğine, ardından park halindeki 3 araca çarparak devrildi.
Kazada sürücü Odabaş ile araçta bulunan Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA