Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

05.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:48
Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fatma Tarkan (29) idaresindeki 55 AEL 99 plakalı otomobil, Samsun-Vezirköprü kara yolu Vezirköprü kavşağında yol kenarındaki su kanalına düşerek devrildi.

Sürücü ile babası Kurtça Tarkan (56), araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Araç içinde sıkışan sürücünün annesi Hatice (58) ve kardeşi Ayşegül Tarkan (24) ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekibince çıkarıldı.

Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Tarkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ayşegül Tarkan ise Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan Fatma ve Kurtça Tarkan ise ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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