Samsun'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kudu'nun kullandığı 55 EF 516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan Yılanlıdere'ye uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hasan, kardeşi Semra ve kuzeni Kerem Kudu yaralandı. Yaralılardan birinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları alarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA