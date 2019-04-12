Samsun'da Otomobil Çaldıkları Öne Sürülen 4 Çocuk Zanlı Tutuklandı
Samsun'da, otomobil hırsızlığı olaylarına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandı.
Samsun'da, otomobil hırsızlığı olaylarına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu ve Kışla mahallelerinde farklı tarihlerde 4 otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle tespit edilen şüpheliler B.M.D. (15), P.M. (15), U.G. (15) ve M.C.S'yi (16) Ayvacık ilçesi kırsalında yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine teslim edilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan çocuk yaştaki zanlılar tutuklandı.
Çalınan otomobiller ise sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA