Samsun'da Otomobil Çalan 4 Çocuk Tutuklandı

Samsun'da park halindeki 4 ayrı otomobili çalıp birini kaza yapmak suretiyle 2 araca zarar veren 4 çocuk mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Yaşardoğu Mahallesi ile Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M.D. (15), P.B. (15), U.G. (15) ve M.C.K. (16) adlı 4 çocuk park halindeki 4 ayrı otomobili çaldı. Çocuklar otomobillerden biriyle kaza yaptı, birine de zarar verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 4 çocuk Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.M.D., U.G., P.B. ve M.C.K. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA