Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kenan Yıldırım yönetimindeki 34 JB 0671 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunda Yaşar Şeker'in (33) kullandığı bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Zeynep Yıldırım ile bisiklette bulunan Ahmet Kavas ise 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA