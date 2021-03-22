Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
22.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:24
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giresun'dan Ankara yönüne giden Serkan Türksever (28) idaresindeki 28 YB 166 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Memduhiye Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile annesi Emine Türksever (58) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu