Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

22.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:24
Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Giresun'dan Ankara yönüne giden Serkan Türksever (28) idaresindeki 28 YB 166 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Memduhiye Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile annesi Emine Türksever (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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