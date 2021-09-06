Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
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Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin bariyerlere çarpıp savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin bariyerlere çarpıp savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 34 BYL 180 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp savruldu. Kazada, araç sürücüsü Murat A. ile Çağatay Y. ve Sibel K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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